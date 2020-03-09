برعاية المساعد للشؤون التعليمية.. وحدة المبادرات النوعية تكرم أعضاء لجنة التحكيم

كرم تعليم الخرج ممثلا بوحدة المبادرات النوعية وبرعاية مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ. عبدالله بن عاقل الزايدي أعضاء لجنة تحكيم المبادرات النوعية
حيث كرمت صباح اليوم الاثنين مديرة وحدة المبادرات النوعية. أ/ نوره بنت عبدالعزيز السيف أعضاء لجنة تحكيم المبادرات بتعليم الخرج استهلت الجلسة بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة مثمنة لهن مشاركتهن في تحكيم المبادرات حيث تجاوز عدد هذه المبادرات عشر مبادرات نوعية من مدارس ( البنين ، والبنات ) والأقسام والمكاتب كان لها الأثر البالغ في الميدان.
وقد حضر التكريم قيادات تعليم الخرج من الأقسام النسائية مساعدة مدير شؤون المعلمين
أ. ليلة الشهراني ، ومساعدة مدير التعليم الأهلي أ. حسناء الشمري ، ومساعدة أمين إدارة التعليم أ. نورة الحربي و أعضاء اللجنة وكان هذا التكريم عرفاناً على جميل عطائهم.
وفي ختام هذا التكريم سلمت السيف الدروع التذكارية معبرة عن سعادة وحدة المبادرات النوعية بهذا العطاء المتميز من الجميع مع تمنيات مديرة وحدة المبادرات النوعية لهن باستدامة التميز المهني والقيادي.