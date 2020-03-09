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أخبار محلية > “الصحة”: المصابون السعوديون في وضع مطمئن.. والخاضعون للحجر الصحي 1153 شخصاً
09/03/2020   9:47 م

“الصحة”: المصابون السعوديون في وضع مطمئن.. والخاضعون للحجر الصحي 1153 شخصاً

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أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي -اليوم (الإثنين)- الوضع الصحي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد المسجلة في المملكة.

وأفاد بأن 14 حالة من الحالات الـ 15 المسجلة في المملكة معزولة في المستشفيات المخصصة للعزل في القطيف والدمام، وجميعها في وضع صحي مطمئن ومستقر.

وأضاف أن الحالة الخامسة عشرة -المسجلة لمواطن أمريكي مرّ بالفلبين وإيطاليا- معزولة في العناية المركزة في مستشفى بالرياض.

وبيّن العبدالعالي أن عدد المحصورين ضمن دائرة المخالطين للمصابين بلغ 468 شخصاً، جرى فحصهم جميعاً.

وأشار إلى أن الخاضعين للحجر الصحي أو المنزلي بلغ عددهم 1153 شخصاً، مؤكداً أن جميعهم أصحاء وليسوا مصابين، وأن خضوعهم للحجر الصحي إجراء احترازي. وفق “أخبار 24”.

وعلى الصعيد العالمي، أفاد متحدث الوزارة بأن عدد الحالات المؤكدة حول العالم بلغ 110 آلاف حالة حول العالم، رُصدت في حوالي 107 دول، وبلغ عدد الحالات التي تعافت ما نسبته 56% من مجموع الحالات، في حين وصل عدد الوفيات إلى ما نسبته 3.4% من إجمالي الحالات المسجلة.

“الصحة”: المصابون السعوديون في وضع مطمئن.. والخاضعون للحجر الصحي 1153 شخصاً

أخبار محلية
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