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أخبار المناطق > تشكيل “خلية أزمة” في القطيف وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم لاحتواء “كورونا”
09/03/2020   9:46 م

تشكيل “خلية أزمة” في القطيف وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم لاحتواء “كورونا”

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شكّلت بلدية محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمنع انتشار فايروس “كورونا” بعد اكتشاف عدة إصابات في المحافظة.

وقال رئيس البلدية، المهندس محمد الحسيني، إنه تم تشكيل خلية أزمة، وبدأت باتخاذ إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الفايروس، منها التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق، ووضع جل معقم لليدين، والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم.

كما شملت الإجراءات إلزام جميع المطاعم والمقاهي باستخدام الأواني الورقية ذات الاستخدام للمرة الواحدة، وتشديد الرقابة على المنشآت والمحلات المتعلقة بالصحة، بالإضافة إلى تنفيذ قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق جميع المقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل. وفق “أخبار 24”.

تشكيل “خلية أزمة” في القطيف وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم لاحتواء “كورونا”

أخبار المناطق
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