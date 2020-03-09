كشف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) عن المراحل المتبعة عند فحص المشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا الجديد”، مشيراً إلى أن فحص الشخص الواحد يستغرق 4 ساعات.
وأوضح المركز أن الخطوة الأولى تتمثل في استقبال الشخص في المختبر، ثم التأكد من مطابقة المعلومات على العينة مع ورقة طلب الفحص، ثم استخلاص الحمض النووي الخاص بالفيروس، ليتم اختبار وجوده في العينة عن طريق تقنية “PTPCE”.
وأبان أن المركز يقوم بعد ذلك بتحليل النتائج وإدخالها في النظام الإلكتروني للترصد الوبائي (برنامج حصن)؛ للتمكن من وضع آليات التحكم والمكافحة.
ويستخدم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها تقنيات حديثة عالية الدقة لتشخيص الحالات بشكل مبكر، للحد من انتشار الفيروس.
وفق “أخبار 24”.