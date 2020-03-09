“الداخلية”: تعليق سفر المواطنين والمقيمين من وإلى 5 دول جديدة للحد من “كورونا”

قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى خمس دول جديدة، وهي عُمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وأسبانيا؛ للحد من انتشار فايروس “كورونا”.
وتضمن القرار، بحسب ما أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه، بالإضافة لإيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة وتلك الدول.
واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، كما أن وزارتي الداخلية والصحة لهما كامل الصلاحيات للتنسيق بشأن التعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية. وفق “أخبار 24”.
ويأتي هذا القرار إلحاقاً للقرار السابق بتعليق سفر المواطنين والمقيمين بشكل مؤقت من وإلى الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا ومصر وكوريا الجنوبية والعراق وإيطاليا.