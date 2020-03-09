بالفيديو.. مواطن موجود في إيران يستغيث لإجلائه: لم نستطِع العودة بعد الإفصاح.. ونعزل أنفسنا في فندق

قال مواطن سعودي من الموجودين في إيران إنه وعائلته ومواطنين آخرين كانوا يحاولون العودة للمملكة خلال الفترة السابقة.
وأضاف -في مداخلة هاتفية على قناة “العربية”- أنه لم يتمكن من الحجز على أي رحلة طيران للعودة إلى المملكة، بسبب توقف الرحلات الجوية إلى إيران التي يتفشى فيها فايروس كورونا.
وأكد المواطن أنه بادر باستغلال المهلة التي منحتها المملكة للموجودين في إيران والعائدين منها، وأفصح لوزارة الصحة عن وجوده هناك.
وبيّن أنه أخضع نفسه وأفراد عائلته للعزل الاختياري في أحد الفنادق؛ خشية أن يصابوا بالفايروس، مشيراً إلى أن مرافقيه هم زوجته وطفلان ووالدة زوجته. وفق “أخبار 24”.
كما أكد المواطن أن السلطات الإيرانية لا تختم جوازات السعوديين القادمين إلى إيران، وتكتفي بمنحهم تأشيرات خارجية غير ملصقة بجواز السفر، مناشداً خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إجلاءه وأسرته من إيران بعد أن تقطعت بهم السبل في العودة إلى أرض الوطن.
سعودي موجود في #إيران يتحدث لـ #تفاعلكم عن إفصاحه عن الزيارة للسلطات السعودية استجابة للمهلة الممنوحة.
شاهد ماذا قال: pic.twitter.com/r9G3xZGJgB
— العربية (@AlArabiya) ٨ مارس ٢٠٢٠