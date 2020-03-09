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أخبار محلية > “صحة الشرقية” تعرض خيارين على الكوادر الطبية القاطنة بالقطيف ‏كإجراء احترازي
09/03/2020   5:40 م

“صحة الشرقية” تعرض خيارين على الكوادر الطبية القاطنة بالقطيف ‏كإجراء احترازي

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أكدت مصادر أن السلطات الصحية بالمنطقة الشرقية طلبت من ‏الكوادر الطبية القاطنة في محافظة القطيف، إما الرجوع إلى ‏المحافظة والبقاء في المنازل لمدة أسبوعين، أو البقاء في فندق ‏مدفوع التكاليف في المدينة التي يعملون فيها.‏

وأشارت المصادر وفقًا لـ”اليوم” إلى أنه سيتم تعويضهم بصرف ‏‏(أوفر تايم)، وبالتالي مباشرة العمل في مرافقهم الصحية، لافتة ‏إلى أنه تم حصر الكادر الطبي الراغب في البقاء في الدمام ‏والسكن في الفندق‎.

وجاءت إجراءات “صحة الشرقية” عقب قرار وزارة الداخلية ‏تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا، كإجراء ‏احترازي بعد اكتشاف إصابة عدد من الحالات بمرض كورونا.‏‎

“صحة الشرقية” تعرض خيارين على الكوادر الطبية القاطنة بالقطيف ‏كإجراء احترازي

أخبار محلية
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