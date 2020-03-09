“صحة الشرقية” تعرض خيارين على الكوادر الطبية القاطنة بالقطيف ‏كإجراء احترازي

أكدت مصادر أن السلطات الصحية بالمنطقة الشرقية طلبت من الكوادر الطبية القاطنة في محافظة القطيف، إما الرجوع إلى المحافظة والبقاء في المنازل لمدة أسبوعين، أو البقاء في فندق مدفوع التكاليف في المدينة التي يعملون فيها.
وأشارت المصادر وفقًا لـ”اليوم” إلى أنه سيتم تعويضهم بصرف (أوفر تايم)، وبالتالي مباشرة العمل في مرافقهم الصحية، لافتة إلى أنه تم حصر الكادر الطبي الراغب في البقاء في الدمام والسكن في الفندق.
وجاءت إجراءات “صحة الشرقية” عقب قرار وزارة الداخلية تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا، كإجراء احترازي بعد اكتشاف إصابة عدد من الحالات بمرض كورونا.