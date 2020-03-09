بعد اشتباه في إصابته بكورونا.. أمن الطائف يستدعي مواطنًا لاذ بالفرار أثناء إجراء الفحوصات

استدعت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، مواطنًا بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد أن لاذ بالفرار من أحد المراكز الصحية أثناء إجراء الفحوصات.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن المريض غادر المركز الصحي رافضا الخضوع لمزيد من الفحوصات، مبيناً أنه تم التوصل إليه وإعادته خلال وقت قصير لاستكمال جميع الفحوصات، قبل أن يغادر المستشفى بعد التأكد من سلامته والاطمئنان على وضعه الصحي.
وأبان أن هناك تنسيقا من خلال مركز القيادة والسيطرة مع الجهات الأمنية لفرض الإجراء الصحي الكامل بحق حالات قد تستدعي مزيدًا من التأكد من وضعهم الصحي، وهو ما جرى مع إحدى الحالات التي تناقل مغردون خطاب طلب حضورها الموجه للجهات الأمنية. وفق “أخبار 24”.
وأكد الربيعي أن كافة الإجراءات القائمة تأتي ضمن الإطار الاحترازي، ولم تسجل أي حالة مؤكدة في محافظة الطائف حتى الآن.