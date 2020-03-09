أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين حرصها على سلامة ‏قاصدي المسجد الحرام، وضمان القضاء على جميع الفيروسات ‏والميكروبات المنتشرة على الأرض وأسطح الأدوات المستخدمة ‏داخل صحن المطاف بغسل وتعقيم صحن المطاف ومداخله 3 ‏مرات ما بين صلاة العشاء والفجر.‏

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية تغسل ‏وتعقم وتعطر صحن المطاف سبع مرات يومياً، 3 مرات منها ‏تكون خلال الفترة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر.‏

وتبدأ عملية الغسل الأولى بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة، ‏ويقوم بها (140) موظفًا وعامل نظافة موزعون على العديد من ‏المهام، والتي تبدأ برفع السجاد من الأماكن المخصصة للصلاة، ‏والمشايات البلاستيكية المخصصة للممرات لتنظيفها وتعقيمها، ثم ‏تُغسل مداخل الصحن وأرضيته، ثم تُعقم بطريقة مركزة وتُعطر، وتنتهي عند منتصف الليل.‏

وتعاد عملية الغسل والتعقيم والتعطير مرتين بنفس الآلية حتى ‏قبل موعد صلاة الفجر بساعة، ليصل عدد عمليات الغسل ‏والتعقيم إلى سبع مرات موزعه على كامل اليوم، يقوم بها حوالي ‏‏(330) موظفًا وعاملا، و(10) مكائن لكل وردية.‏

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وفق “أخبار 24”.