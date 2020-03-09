أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين حرصها على سلامة قاصدي المسجد الحرام، وضمان القضاء على جميع الفيروسات والميكروبات المنتشرة على الأرض وأسطح الأدوات المستخدمة داخل صحن المطاف بغسل وتعقيم صحن المطاف ومداخله 3 مرات ما بين صلاة العشاء والفجر.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية تغسل وتعقم وتعطر صحن المطاف سبع مرات يومياً، 3 مرات منها تكون خلال الفترة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر.
وتبدأ عملية الغسل الأولى بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة، ويقوم بها (140) موظفًا وعامل نظافة موزعون على العديد من المهام، والتي تبدأ برفع السجاد من الأماكن المخصصة للصلاة، والمشايات البلاستيكية المخصصة للممرات لتنظيفها وتعقيمها، ثم تُغسل مداخل الصحن وأرضيته، ثم تُعقم بطريقة مركزة وتُعطر، وتنتهي عند منتصف الليل.
وتعاد عملية الغسل والتعقيم والتعطير مرتين بنفس الآلية حتى قبل موعد صلاة الفجر بساعة، ليصل عدد عمليات الغسل والتعقيم إلى سبع مرات موزعه على كامل اليوم، يقوم بها حوالي (330) موظفًا وعاملا، و(10) مكائن لكل وردية.
وفق “أخبار 24”.