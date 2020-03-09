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أخبار المناطق > وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”
09/03/2020   5:37 م

وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن فحصا أجري لمخالطين قادمين من خارج الإمارات لإصابات معلن عنها سابقا وكانوا بالحجر الصحي كشف عن وجود 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تضمنت 4 إماراتيين، و3 أشخاص من إيطاليا، وشخصين من كل من بنجلاديش والنيبال، بالإضافة لشخص من كل من روسيا والهند وسوريا، مبينة أنه بتسجيل هذه الـ14 حالة إصابة يرتفع عدد حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ المسجلة في الإمارات إلى 59 حالة حتى اليوم.

وأكدت الوزارة أنها تتبع كافة الإجراءات الاحترازية، مثل الكشف الحراري والفحوصات، في منافذ الدولة، بالإضافة لعزل المصابين، أو من يُشتبه بهم، عن المجتمع داخل غرف عزل صحي، جرى تجهيزها وفقاً للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. وفق “أخبار 24”.

وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”

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