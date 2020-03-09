stc تتيح المنصات الإلكترونية للتعليم والصحة مجانا فيما مكنت منسوبيها بالقطيف بالعمل عن بعد

بادرت stc بالتفاعل مع الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارتي التعليم والصحة، ومن منطلق مسئوليتها كممكن رقمي رائد بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفرت حلول رقمية للوصول لعدد من المنصات الإلكترونية الخاصة بالتعليم والصحة (تطبيق صحة، بوابة عين والتعليم الموحد) مجانا ودون استهلاك أي بيانات.
وتأتي هذه المبادرة استشعارا بالمسئولية الاجتماعية للشركة، والتي تضمن استمرار العملية التعليمية وكذلك الاطلاع على كافة الوسائل التوعية والارشادية الخاصة بالقطاع الصحي.
ومن جهة أخرى واستكمالا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كرونا الجديد، مكنت الشركة منسوبيها العاملين في القطيف من (العمل عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية، مما يضمن المحافظة على سلامتهم.وفق “أخبار 24”.