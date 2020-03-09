أوضحت المديرية العامة للجوازات أن هناك 21 خدمة من خدماتها ‏يستطيع المفوض الإلكتروني تنفيذها، نيابة عن المستفيد، منها: ‏إصدار ‏وتجديد وتسلم الجواز، وكذلك هوية المقيم، ‏والإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز أو هوية المقيم.‏

وشملت الخدمات أيضًا، إصدار وإلغاء تصاريح سفر ‏التابعين، ‏وإلغاء تأشيرة خروج وعودة، وكذلك خروج نهائي، ‏وتغيير ‏مهنة، ونقل خدمات ومعلومات، وتمديد تأشيرة الزيارة.‏

وأشارت إلى أن إمكانية تفويض أي شخص ‏لمراجعة ‏إدارات الجوازات، بالنيابة عن شخص آخر تتم من خلال ‏منصة ‏أبشر عن طريق خدمة التفويض الإلكتروني.‏

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وفق “أخبار 24”.