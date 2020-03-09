أوضحت المديرية العامة للجوازات أن هناك 21 خدمة من خدماتها يستطيع المفوض الإلكتروني تنفيذها، نيابة عن المستفيد، منها: إصدار وتجديد وتسلم الجواز، وكذلك هوية المقيم، والإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز أو هوية المقيم.
وشملت الخدمات أيضًا، إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين، وإلغاء تأشيرة خروج وعودة، وكذلك خروج نهائي، وتغيير مهنة، ونقل خدمات ومعلومات، وتمديد تأشيرة الزيارة.
وأشارت إلى أن إمكانية تفويض أي شخص لمراجعة إدارات الجوازات، بالنيابة عن شخص آخر تتم من خلال منصة أبشر عن طريق خدمة التفويض الإلكتروني.
وفق “أخبار 24”.