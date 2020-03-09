من بينها الإمارات ومصر.. “الخطوط السعودية” تعلق رحلاتها بين المملكة و6 دول

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الإثنين)، تعليق جميع رحلاتها مؤقتا بين المملكة وكل من (الإمارات والكويت والبحرين ولبنان ومصر وإيطاليا)، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.
وأبانت أن قرار التعليق جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة، وبناءً على قرار تعليق السفر مؤقتا إلى عدد من الدول.
وأشارت الشركة إلى إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى الوجهات المذكورة من أي قيود عند الإلغاء، أو إعادة الإصدار، أو استعادة قيمتها.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المملكة أعلنت أمس تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى كل من دول الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.