شركات طيران عربية تعلق رحلاتها موقتًا إلى المملكة

أعلن عددٌ من شركات الطيران العربية، اليوم (الإثنين)، وقف رحلاتها إلى السعودية مؤقتاً، عقب قرار المملكة الصادر مساء أمس، بتعليق سفر المواطنين والمقيمين من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.
وألغت شركة طيران فلاي دبي جميع الرحلات من وإلى المملكة اعتبارًا من اليوم حتى 12 مارس، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذا القرار جاء تنفيذًا لتعليمات من السلطات في المملكة.
ومن جانبها، علقت شركة طيران الخليج البحرينية جميع الرحلات من وإلى المملكة حتى إشعار آخر.
وقررت شركة مصر للطيران، تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم 9 مارس 2020، وحتى إشعار آخر. وفق “أخبار 24”.
كما قررت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية تعليق جميع رحلاتها مؤقتاً بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة بشكل مؤقت، بناءً على تعليمات من الهيئة العامّة للطيران المدني السعودية، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).
وأعلنت المملكة أمس تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى كل من دول الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.