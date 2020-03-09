إلزام شركات الاتصالات بإتاحة الوصول المجاني لتطبيقات التعليم والصحة

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الشركات المشغلة، بإتاحة الوصول المجاني لتطبيقات وصفحات التعليم والتطبيب، دون احتساب أي بيانات على المشترك.
وأوضح محافظ الهيئة محمد التميمي أن القرار جاء إثر اجتماعات ثنائية عقدها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة اليوم (الإثنين)، مع كل من وزير التعليم حمد آل الشيخ ووزير الصحة توفيق الربيعة.
وقال التميمي إنه “استشعاراً بالمسؤولية الاجتماعية لقطاع الاتصالات؛ وجهنا شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية الحكومية للتعليم والصحة بتعرفة مجانية للمستخدمين”.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المنصات التي أتاحت الشركات الوصول إليها بشكل مجاني هي: بوابة عين، التعليم الموحد، تطبيق صحة.