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أخبار محلية > “التجارة” تؤكد وجود وفرة من السلع والمنتجات التموينية والاستهلاكية في القطيف
09/03/2020   1:01 م

“التجارة” تؤكد وجود وفرة من السلع والمنتجات التموينية والاستهلاكية في القطيف

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وقفت وزارة التجارة على وفرة السلع والمنتجات التموينية والاستهلاكية في محافظة القطيف، وتحققت من مدى توفر المعروض منها في المحال التجارية ومحطات الوقود، كما تحققت من المخزون من المنتجات والسلع التموينية والاستهلاكية في المحافظة.

وأجرت الفرق الميدانية التابعة للوزارة بالقطيف، جولات ميدانية في المحافظة، شملت المحال التجارية ومحطات الوقود، وتحققت من وفرة السلع والمنتجات التموينية والاستهلاكية، سواء المعروض أو المخزون منها، في ظل الإجراءات الصحية الاحترازية المتخذة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الجولة الميدانية التي نفذتها الفرق التابعة لها بالقطيف، أكدت وجود وفرة كاملة من السلع والمنتجات في المحافظة، داعية التجار والمستهلكين للحذر من تداول الإشاعات تلافيا لزيادة المخاوف، وتفهم الإجراءات الصحية الاحترازية المتخذة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف البيان أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة تواصل أيضا جولاتها الرقابية في جميع أنحاء المملكة لضبط حالات الغش التجاري، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

“التجارة” تؤكد وجود وفرة من السلع والمنتجات التموينية والاستهلاكية في القطيف

أخبار محلية
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