وجه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، أمانة المنطقة، بتسمية أحد شوارع الدمام باسم الإعلامي وعضو مجلس الشورى الراحل نجيب الزامل، وذلك تخليداً لاسمه وتقديرا لجهوده.
وأوضحت أمانة الشرقية، أن هذا التوجية جاء تخليدًا لاسم الفقيد ولسيرته في مجال التطوع والبذل والعطاء، وتقديرًا لما قدمه في حياته من مبادرات اجتماعية كان لها الأثر الكبير في المنطقة الشرقية والمملكة بشكل عام.
من جانبه، أعرب أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على هذه اللفتة الثمينة وغير المستغربة منه، وفاءً للفقيد وعرفانًا لما قدمه من خدمات جليلة في المجال الاجتماعي والوطني.
وأبان أن الاختيار وقع على الشارع الذي يقع بجانب منزل الفقيد نجيب الزامل بحي المزروعية بالدمام، حيث تم توجيه إدارة تسمية وترقيم الشوارع بالأمانة بسرعة تنفيذ توجيه أمير المنطقة، وتم استبدال لوحات الشارع بلوحات تحمل الاسم الجديد.
وتوفي الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل في 4 يناير الماضي، في ماليزيا، بعد صراع مع المرض.
وفق “أخبار 24”.