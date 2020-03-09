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أخبار محلية > سوق الأسهم يتراجع بنسبة 9.3%.. وسهم أرامكو يخسر 10% من قيمته
09/03/2020   12:58 م

سوق الأسهم يتراجع بنسبة 9.3%.. وسهم أرامكو يخسر 10% من قيمته

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تراجع مؤشر السوق السعودي بداية تعاملات اليوم (الإثنين)، بأكثر من 630 نقطة وبنسبة 9.3% عند 6210 نقاط، كأدنى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، وسط تداولات بلغت 500 مليون ريال.

ويأتي انخفاض مؤشر السوق متأثرًا بالهبوط الحاد في أسعار النفط بعد فشل أوبك وروسيا في الاتفاق على تعميق خفض الإنتاج، فضلاً عن تزايد المخاوف من حدة انتشار فيروس كورونا عالميا.

وتشهد الجلسة تراجعا شبه جماعي للأسهم يتقدمها كل من “سابك” و”مصرف الراجحي” و”الأهلي التجاري”، في حين يُتداول سهم “أرامكو السعودية” عند 27 ريالا (- 10%). وفق “أخبار 24”.

وتتداول عدة أسهم على تراجع بالنسبة القصوى، منها “اس تي سي” و”بنك الرياض” و”السعودي الفرنسي” و”مصرف الإنماء” و”جبل عمر” و”العربي الوطني” و”مجموعة صافولا”.

سوق الأسهم يتراجع بنسبة 9.3%.. وسهم أرامكو يخسر 10% من قيمته

أخبار محلية
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