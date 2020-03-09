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أخبار محلية > “تقويم التعليم” تعلق جميع اختباراتها بمؤسسات التعليم العام والجامعي والفني
09/03/2020   12:58 م

“تقويم التعليم” تعلق جميع اختباراتها بمؤسسات التعليم العام والجامعي والفني

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في جميع مؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني، اعتباراً من اليوم الإثنين 14/7/1440هـ الموافق 9/3/2020، لحين إشعار آخر.

وأشارت الهيئة إلى قرار تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة، حرصا على سلامة الطلاب والطالبات، مبينةً أن قرارها بتعليق الاختبارات الورقية والمحوسبة يشمل الاختبارات في جميع مؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني.

وكانت وزارة التعليم أعلنت تعليق الدراسة اعتباراً من اليوم في جميع مؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني، كإجراء احترازي من تفشي فيروس “كورونا المستجد”. وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم” تعلق جميع اختباراتها بمؤسسات التعليم العام والجامعي والفني

أخبار محلية
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