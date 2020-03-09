تراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية، جلسة اليوم الإثنين، متأثرة بالهبوط الحاد في أسعار النفط بعد فشل دول منظمة “أوبك” وروسيا في الاتفاق على تعميق خفض الإنتاج فيما تتزايد المخاوف من حدة انتشار فيروس كورونا عالميا.
وشهدت بورصة الكويت للأوراق المالية إيقاف التداول وللمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة عقب تجاوز خسائرها لـ10 %.
وتراجع سوق “دبي للأوراق المالية” بأكثر من 8 %، وهبط سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 7%.
وتبدأ التداولات في السوق السعودي الساعة العاشرة صباحًا، ويظهر مزاد الافتتاح انخفاض المؤشر بنحو 600 نقطة وبنسبة 8.8%.
جدول أداء الأسواق الخليجية:
وفق “أخبار 24”.