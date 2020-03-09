متحدث “الصحة” ينفي ما يتم تداوله حول وجود وفيات بفيروس “كورونا” الجديد

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، صحة ما يتم تداوله حول وجود حالات أو وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لافتًا إلى أنها أخبار قديمة منذ سنوات.
وأكد العبدالعالي، أن ما تم تداوله من شائعات عن حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، منها أخبار قديمة من عدة سنوات لا تمت بصلة لفيروس كورونا الجديد.
وأبان أنه لا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه، مشدداً على ضرورة أخذ المعلومات من الجهات الرسمية، والتواصل مع رقم طوارئ وزارة الصحة (937) بخصوص أي استفسار عن الفيروس.وفق “أخبار 24”.