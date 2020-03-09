الاتحاد يستعد للوحدة… ويعوض فترة التوقف بمعسكر داخلي

بدأ فريق الاتحاد، يوم أمس، الاستعداد الفعلي لمواجهة نظيره الوحدة، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأربعاء المقبل.
وعكف البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد خلال اليومين الماضيين على متابعة عدد من المباريات الأخيرة لفريق الوحدة، وتدوين نقاط قوة وضعف الفريق للاستعانة بها عند رسم المنهجية التكتيكية التي سيدخل بها للمباراة، والتي يتطلع خلالها أنصار الفريق لتحقيق الفوز والعودة لنغمة الانتصارات التي فقدها الفريق في الجولة الماضية أمام الحزم بالتعادل الإيجابي 1 – 1.
وسيفتقد الاتحاد خدمات المغربي كريم الأحمدي في مواجهة الوحدة، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي بالنادي بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الشباب الماضية في الجولة العشرين للدوري، بينما سيتقدم قائمة الفريق عبد الإله المالكي في موقعة الأربعاء.
من جهة أخرى، قررت إدارة الاتحاد إقامة معسكر داخلي للفريق الأول خلال فترة توقف المنافسات الرياضية المقبلة، حيث وضعت أمام المدرب كاريلي خيارين بإقامة المعسكر بمعقل النادي، وتكثيف الحصص التدريبية، وطرح خيارات عدد من المدن الداخلية لاستضافة المعسكر تتقدمها مدينة أبها. وفق “أخبار 24”.
في الوقت الذي بدأت فيه إدارة الكرة بالتنسيق مع عدد من الأندية المحلية لخوض مواجهات ودية معها خلال فترة التوقف بناء على رغبة المدرب البرازيلي للتنسيق لمباراتين، لتجهيز اللاعبين والاستعداد الأمثل لما تبقى من مواجهات رسمية للفريق بالموسم الرياضي.
فيما يُنتظر أن يصل فهد المولد إلى جدة في غضون الأيام القليلة المقبلة تأهباً للعودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، استعداداً للمشاركة الرسمية في المباريات خلال مايو (أيار) المقبل بعد انتهاء عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بينما ستكون أول مباراة ستشهد مشاركة اللاعب في حال جاهزيته اللياقية والفنية أمام النصر في الجولة الـ29 من الدوري.
فيما واصل المولد برنامجه التأهيلي واللياقي في فرنسا خلال الأيام الماضية تزامناً مع قرب انتهاء إيقافه، وقبل عودته إلى جدة والالتحاق بتدريبات الفريق بعد إيقافه في التاسع من مايو (أيار) 2019. بعد ثبوت تناوله مادة محظورة في لقاء النصر بالدوري المحلي خلال الموسم الماضي.