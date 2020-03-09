رئيس لجنة الحكام: لا أخشى الإقالة.. وبيان النصر لا يهمني

أكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فرناندو تريساكو، أنه ليس خائفاً من أن تتم إقالته من منصبه، مبيناً أن بيان نادي النصر الذي طالب فيه بإقالته لا يهمه.
وقال تريساكو وفقاً لـ “الرياضية”، إن عمله قائم على خطط مدروسة، وأنه واثق في عمله خلال الفترة التي قضاها على رأس هرم اللجنة، والتي شهدت عودة الحكم السعودي لإدارة مباريات الدوري بعد غياب طويل.
يذكر أن نادي النصر طالب في بيان أواخر شهر فبراير الماضي بإقالة تريساكو من منصبه، مبرراً ذلك بالسعي لضمان عدالة المنافسة والمحافظة على سمعة الدوري السعودي.