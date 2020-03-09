الهريفي رداً على تغريدة ” البكيري”..الطبول والشبيحة لاقين أرض خصبة!

علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري على ردة فعل مدير الكرة بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي عقب خسارة فريقه أمام الفيصلي في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة الـ 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الفيصلي 3-2.
وكتب البكيري عبر حسابه الرسمي على تويتر ” تعثر كان متوقع لحامل لقب الدوري، ليس لأنه افتقد هدافه حمدالله المتراجع فنيًا وبعض المحترفين، بل لأن العالمي كان طوال عدة جولات هشًا دفاعيًا تنظيم وعناصر، ولم يعزز ذلك في الفترة الشتوية، فينجو بصعوبة من أي خسارة”.
من جانبه رد لاعب النصر السابق فهد الهريفي على تغريدة البكيري قائلاً” تعبنا يا فاهم واحنا نصيح بس الطبول والشبيحة لاقين أرض خصبة، بدل التعزيز وتقوية الفريق وتعدد الأسلحة والاستمرار في البطولات لعبوا عليهم من أجل مصالحهم ، وطلعنا الغيارين الحاقدين النرجسيين “. وفق “المرصد”.