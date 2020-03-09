رغم موافقته سابقاً على التنازل.. والد “الخنيزي” يعتزم مقاضاة “خاطفة الدمام” لإساءتها لزوجته

قرر والد الشاب موسى الخنيزي توكيل محام لمقاضاة خاطفة ابنه، رغم أنه وافق في السابق على التنازل عن حقه الخاص ضدها.
وقال الخنيزي وفقاً لـ “مكة”، إنه قرر رفع دعوى ضد الخاطفة بسبب ادعائها أنها وجدت ابنه في دورة مياه بكورنيش الدمام، ما اعتبره اتهامًا لزوجته بأنها مهملة وتشكيكًا في شرفها، رغم أنها كانت تعاني طيلة 21 عاماً بسبب اختطافه.
وأضاف أنه كان قد وافق على التنازل عن حقه الخاص استجابة لطلب الابن الأكبر للمتهمة، لكن بعد إصرارها على عدم الاعتراف بالخطف قرر مقاضاتها.
وكان موسى قد عاد إلى أسرته الشهر الماضي، بعد إلقاء شرطة الشرقية القبض على مواطنة بتهمة خطف أطفال من ذويهم قبل أكثر من 20 عامًا، حيث أثبت الفحوصات نسبه لوالده علي الخنيزي.