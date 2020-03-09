بعدما تبناها أكثر من 30 عاماً دون معرفتها.. مواطن يخبر ابنته بأنها “لقيطة” ويطردها

روت سيدة قصة طردها من قبل والدها الذي قام بتبنيها وتربيتها بعدما أحضرها وهو وزوجته من أحد الملاجئ؛ عقب أكثر من 30 عاماً من عدم معرفة الحقيقة.
وقال السيدة وتدعى أم فهد وفقاً لـ”عكاظ”، أن الرجل الذي تبناها وظلت تعبس في بيته وتحمل اسمه طيلة هذه السنوات حتى تزوجت وأنجبت كشف لها الحقيقة وقال لها أنها “لقيطة”، بعدما رزق بثروة ورغب في حرمانها منها.
ونوهت إلى أنها سارعت بعمل التحاليل اللازمة لتكتشف الحقيقة بالفعل، ويقوم زوجها بطلاقها وحرمانها من أبنائها وتجد نفسها في الشارع دون أي سبب، مشيرةً إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عينتها في وظيفة لتقتات منها منذ معرفتها الحقيقة قبل 8 سنوات.
ولفتت إلى أنها تعرضت للاستجواب والتحقيق مؤخراً في شعبة التزوير بشرطة جدة للبحث عن تفاصيل نسبها، مبينةً أنها سلمت الجهات المختصة بطاقة هويتها القديمة في إطار محاولة معرفة أصلها الحقيقي.
بدوره أوضح مصدر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة باشرت حالة السيدة وتم توفير سكن وعمل لها في إطار مساعدتها، مبيناً أن التحقيق جار في مسألة نسبها.