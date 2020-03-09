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أخبار محلية > شاهد.. وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي يزور أول وزير للإعلام في تاريخ المملكة
09/03/2020   8:30 ص

شاهد.. وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي يزور أول وزير للإعلام في تاريخ المملكة

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زار وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أول وزير للإعلام في السعودية جميل الحجيلان في منزله، حيث أظهر مقطع فيديو لحظة استقبال الحجيلان للقصبي في المنزل.

يذكر أن جميل الحجيلان أول من تولى منصب وزير الإعلام في تاريخ المملكة، وذلك في عهد الملك سعود مروراً بعهد الملك فيصل، وأقيمت خلال توليه الوزارة شبكة الإذاعة والتلفزيون، وصدر نظام المؤسسات الصحفية، كما دشنت إذاعة الرياض.

عين الحجيلان كذلك في مناصب سفير المملكة لدى الكويت، وسفير المملكة لدى فرنسا، ووزير الصحة، وفي عام 1996 عين أميناً عاماً لمجلس دول التعاون الخليجي حتى عام 2002. وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي يزور أول وزير للإعلام في تاريخ المملكة

أخبار محلية
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