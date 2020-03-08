مشاهد لمداخل القطيف بعد قرار تعليق الدخول والخروج منها مؤقتاً بسبب “كورونا”

أظهرت لقطات تلفزيونية ومقاطع فيديو الحالة المرورية في مداخل محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق من اليوم (الأحد).
وتشهد مداخل المحافظة، كما ظهر في مقاطع بثتها “الشرق الأوسط” و”الإخبارية”، كثافة في الحركة المرورية تزامناً مع فترة انتهاء مواعيد الدوام في القطاع الخاص.
وكان قرار وزارة الداخلية قد نصّ على تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، ومنح السكان الواقع عليهم أثر تعليق الدخول إلى المحافظة والخروج منها إجازة صحية رسمية. وفق “أخبار 24”.
وأفاد مراسل قناة “الإخبارية” بأن الجهات الأمنية تمنع السيارات الصغيرة من مغادرة المحافظة، في حين يُسمح للشاحنات ومركبات النقل التجاري بالخروج من المحافظة والدخول إليها، تنفيذاً لقرار وزارة الداخلية.
فيديو من #السعودية | أحد مداخل محافظة #القطيف بعد قرار تعليق الدخول والخروج منها مؤقتاً بسبب «#كورونا» https://t.co/0xx48hMoWY pic.twitter.com/dOE9JATXO6
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) ٨ مارس ٢٠٢٠
فيديو | مراسل #الإخبارية من #القطيف: حركة النقل التجاري والتمويني من وإلى محافظة القطيف في الوقت الحالي طبيعية #تعليق_الدخول_إلى_القطيف pic.twitter.com/QpQVx3kJDu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٨ مارس ٢٠٢٠
فيديو | مراسل #الإخبارية من #القطيف: جميع المواطنين متعاونين ومتفهمين لقرار تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف#تعليق_الدخول_إلى_القطيف pic.twitter.com/KLA3mVPMKi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٨ مارس ٢٠٢٠