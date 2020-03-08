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أخبار محلية > مشاهد لمداخل القطيف بعد قرار تعليق الدخول والخروج منها مؤقتاً بسبب “كورونا”
08/03/2020   10:00 م

مشاهد لمداخل القطيف بعد قرار تعليق الدخول والخروج منها مؤقتاً بسبب “كورونا”

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أظهرت لقطات تلفزيونية ومقاطع فيديو الحالة المرورية في مداخل محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق من اليوم (الأحد).

وتشهد مداخل المحافظة، كما ظهر في مقاطع بثتها “الشرق الأوسط” و”الإخبارية”، كثافة في الحركة المرورية تزامناً مع فترة انتهاء مواعيد الدوام في القطاع الخاص.

وكان قرار وزارة الداخلية قد نصّ على تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، ومنح السكان الواقع عليهم أثر تعليق الدخول إلى المحافظة والخروج منها إجازة صحية رسمية. وفق “أخبار 24”.

وأفاد مراسل قناة “الإخبارية” بأن الجهات الأمنية تمنع السيارات الصغيرة من مغادرة المحافظة، في حين يُسمح للشاحنات ومركبات النقل التجاري بالخروج من المحافظة والدخول إليها، تنفيذاً لقرار وزارة الداخلية.

 

مشاهد لمداخل القطيف بعد قرار تعليق الدخول والخروج منها مؤقتاً بسبب “كورونا”

أخبار محلية
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