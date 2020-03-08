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أخبار محلية > مدير صحة نجران يطمئن الجميع على صحته: عزلي في منزلي احترازي
08/03/2020   9:58 م

مدير صحة نجران يطمئن الجميع على صحته: عزلي في منزلي احترازي

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طمأن مدير عام الشؤون الصحية في منطقتي نجران وعسير، الدكتور خالد العسيري، كل من سأل عنه بأنه بصحة جيدة، موضحا أن عزله في منزله احترازي، استجابةً لقرار عزل العائدين من بعض الدول في منازلهم.

وأوضح أنه عاد أخيراً من مصر التي توجه إليها في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، برفقة نائبه، وفقا لـ”عكاظ”، حيث جاء عزله منزليا وفق تعليمات وزارة الصحة تجاه القادمين من مصر ولبنان وإيطاليا وكوريا.

يُذكر أن إمارة نجران أعلنت، اليوم (الأحد)، أن مدير صحة نجران ونائبه يخضعان للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، لوجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع بإحدى الدول التي يتوجب اتخاذ تدابير خاصة بها.

مدير صحة نجران يطمئن الجميع على صحته: عزلي في منزلي احترازي

أخبار محلية
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