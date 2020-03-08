استعرض مقطع فيديو المنازل النموذجية الجديدة التي خُصصت لتحل محل دور الأيتام التقليدية، حيث زُوِّدت بسبل الحياة الكريمة، إضافة إلى وجود سيارة بسائق وخادمة منزلية وأم بديلة.
وأظهر الفيديو، الذي نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، المنازل من الداخل، والتي بدت في حالة ممتازة لتوفر للأيتام بيئة معيشية طيبة، ومزودة بكل الاحتياجات المتوفرة في أي بيت، حتى إن البنات هن اللائي ساهمن في اختيار الأثاث والديكور.
وأوضح صالح الدهمشي، الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”، والذي كُلف العمل بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الخطة أن تُستبدل بدور الأيتام الحالية منازل مماثلة لما ظهرت في الفيديو بنهاية هذا العام 2020.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت العام الماضي مبادرة “البيوت الاجتماعية”، ضمن مبادرات بناء وتمكين، والتي تسعى إلى تطبيق وتفعيل أحدث الممارسات لرعاية الأيتام، من خلال نقلهم تدريجياً من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية نموذجية وفق معايير وضوابط محددة.
وفق “أخبار 24”.