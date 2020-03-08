تكدس آلاف المصريين أمام معامل وزارة الصحة المصرية لإجراء تحليل “بي سي آر” لفايروس كورونا، بعد أن ألزمت وزارة الداخلية السعودية، أمس، القادمين من مصر للمملكة بإجرائه كشرط أساسي للدخول.
وتوافد الآلاف من جميع محافظات الجمهورية على المعامل الحكومية للحصول على ما يفيد عدم إصابتهم بالفايروس، قبل أقل من 24 ساعة على تاريخ السفر، ووصلت التكلفة إلى 1000 جنيه للمصريين و70 دولاراً لغير المصريين.
من جهتها أكدت وزارة الصحة المصرية أنه سيتم توفير التحليل في 8 محافظات بالجمهورية، لتخفيف الزحام بدلا من القدوم إلى العاصمة القاهرة، مراعاةً لظروف المواطنين، على أن تكون الأولوية للمسافرين الذين أوشكت تأشيرات سفرهم على الانتهاء.
وفق “أخبار 24”.