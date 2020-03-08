تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات في المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر

أعلنت وزارة التعليم اليوم (الأحد) تعليق الدراسة مؤقتاً في التعليم العام والجامعي والمهني الحكومي والأهلي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، اعتباراً من يوم غدٍ (الإثنين) الموافق 14 رجب 1441هـ.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار إجراء احترازي لا يدعو للقلق، وصدر استجابة لتوصيات الجهات الصحية المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19)، مشيرة إلى أن العودة للدراسة ستخضع لتقييم اللجنة المعنية.
وأوضحت الوزارة أن وزير التعليم وجه بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة.
وأضافت أن اللجنة المختصة بمتابعة مستجدات فايروس كورونا في الوزارة قررت ما يلي:
1 – مباشرة مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور. وفق “أخبار 24”.
2 – التأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلّم عن ُبعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت مسمى (منظومة التعليم الموحدة).
3 – توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة “عين” التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية، ورابط اليوتيوب: www.youtube.com/dorosien .
4 – استكمال الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني لمتطلبات التعليم عن بُعد لكل الطلاب والطالبات.