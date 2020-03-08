“الداخلية”: تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا.. ووقف العمل في الدوائر الحكومية والخاصة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا)، مع تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظرًا لأن جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا الجديد (covid19) في المملكة هي من سكان محافظة القطيف.
كما قررت الوزارة وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادةً في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.
ومن ضمن القرارات التي اتخذتها الوزارة تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة. وفق “أخبار 24”.
ولفت مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه سيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيًا ومعتمدة من وزارة الصحة، مشدداً على أن تعاون المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه.