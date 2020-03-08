وفّرت وزارة التعليم مواد التنظيف والتعقيم في مبنى الوزارة وإدارات التعليم والمكاتب والمدارس، وذلك ضمن إجراءات الوزارة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وبدأت إدارات التعليم في تأمين مواد النظافة والتعقيم ورش المبيدات، والتنسيق في ذلك مع المكاتب والمدارس لوصول تلك المواد، والعمل على تنفيذ خطط الوقاية، وبرامج التوعية والتثقيف للطلاب والطالبات في المدارس.
وشددت وزارة التعليم على أهمية نظافة المدرسة، وجودة التهوية، وسلامة مياه الشرب، وجودة الغذاء في المقصف المدرسي، والتأكيد على المرشد الصحي وجميع المعلمين والمعلمات، بضرورة تفقد ومتابعة الطلاب والطالبات، والتأكد من الحالة الصحية لهم.
وكانت وزارة التعليم قد اتخذت عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس” كورونا”، وأعلنت عن خططها التنفيذية على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة.
وفق “أخبار 24”.