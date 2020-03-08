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أخبار المناطق > استثناء السعوديين المقيمين في مصر والزائرين لها من الحصول على شهادة مخبرية للعودة إلى المملكة
08/03/2020   5:41 م

استثناء السعوديين المقيمين في مصر والزائرين لها من الحصول على شهادة مخبرية للعودة إلى المملكة

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قالت سفارة المملكة في مصر، اليوم (الأحد)، إن السعوديين المقيمين في مصر أو الزائرين لها ويرغبون في العودة إلى المملكة ليسوا بحاجة إلى شهادة مخبرية (PCR).

وأكدت السفارة أنها عمّمت هذا التوضيح على جميع شركات الطيران التي توجّه رحلات من مصر إلى المملكة، بما في ذلك شركتا “الخطوط السعودية” و”مصر للطيران”، وجميع شركات الطيران الخاص.

وكانت الهيئة العامة للطيران قد ألزمت الناقلات الجوية بالتأكد من حصول أي مسافر قادم من المطارات المصرية على شهادة مخبرية من مختبر معتمد تثبت خلوه من فايروس كورونا.وفق “أخبار 24” .

استثناء السعوديين المقيمين في مصر والزائرين لها من الحصول على شهادة مخبرية للعودة إلى المملكة

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