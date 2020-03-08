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أخبار محلية > “النائب العام” يوجه بتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية من “كورونا” بالسجون ودور التوقيف
08/03/2020   5:39 م

“النائب العام” يوجه بتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية من “كورونا” بالسجون ودور التوقيف

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وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بتطبيق أقصى المعايير والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس “كورونا الجديد” داخل السجون ودور التوقيف والإصلاحيات.

وأكد النائب العام في توجيهه لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف، ضرورة التأكيد على الجهات المختصة بتلك المرافق على تطبيق أنجع أساليب الوقاية والمعايير الصحية خاصة في أوقات الزيارة، أو حال نقل النزلاء إلى خارج السجون ودور التوقيف.

وشدد على ضرورة العمل مع المختصين على زيادة الوعي بطرق التعامل مع فيروس “كورونا الجديد” وسبل التحصين والوقاية منه، وذلك تعزيزاً للإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة السجين والموقوف، وزيادة الطمأنينة تجاههم.وفق “أخبار 24”.

كما وجه بالحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين والتأكد من سلامتهم، إلى جانب توعيتهم بطرق تجنب الإصابة بهذا الفيروس.

“النائب العام” يوجه بتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية من “كورونا” بالسجون ودور التوقيف

أخبار محلية
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