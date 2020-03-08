التقى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، أسرتين بوادي الدواسر، كان قد وقع خلاف بين عدد من أبنائهما وانتهى بمقتل اثنين منهم طعناً، وسجن اثنين آخرين بتهمة القتل.
وأكد أعيان الأسرتين عفو أولياء الدم عن الجانيين وتنازلهم عن الحق الخاص في القضية، مشيرين إلى أن الأسرتين تعيشان الآن في وفاق تام، وناشدوا أمير الرياض بالسعي لإطلاق سراح المسجونين.
وتعهد الأمير فيصل بالسعي لإيجاد الحل المناسب للقضية بما يحقق مصلحة كل الأطراف، وقال: “أنا بوقف في صفكم وبدافع عن أبنائكم”، داعياً الأسرتين للتواصل فيما بينهما في محبة ووئام.
وكان أمير الرياض زار الخميس الماضي محافظة وادي الدواسر، وتفقد أحوال المواطنين وعدداً من المؤسسات الحكومية، وافتتح عدداً من المشروعات الخدمية.
وفق “أخبار 24”.