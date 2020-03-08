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أخبار محلية > “جامعة أم القرى” تنفي تقليص مدد المحاضرات أو الانتقال لنظام التعليم عن بعد
08/03/2020   5:37 م

“جامعة أم القرى” تنفي تقليص مدد المحاضرات أو الانتقال لنظام التعليم عن بعد

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نفت جامعة أم القرى، صحة ما يتم تداوله حول صدور قرار بتقليص مدد المحاضرات، أو الانتقال إلى نظام التعليم عن بعد، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الجامعة في بيان اليوم (الأحد)، أن الخطة الشاملة للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا افتراضية، تخضع للتقييم بناءً على المعطيات الواقعية والرسمية، مبينة أنها تأمل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، الالتزام بحضور محاضراتهم حسب جداولهم.

وأهابت بالجميع ضرورة توخي الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن المصادر الحصرية للمعلومات والقرارات في الجامعة هي الحسابات الرسمية أو نظم الاتصال الداخلي لمنسوبيها. وفق “أخبار 24”.

“جامعة أم القرى” تنفي تقليص مدد المحاضرات أو الانتقال لنظام التعليم عن بعد

أخبار محلية
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