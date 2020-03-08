أمام خادم الحرمين.. السفيران المعينان لدى أوكرانيا والأوروغواي يؤديان القسم

أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، سفيرا المملكة لدى كل من جمهورية أوكرانيا، وجمهورية الأوروغواي الشرقية.
واستمع السفيران محمد بن سليمان المسهر المعين لدى أوكرانيا، وإياد بن غازي حكيم المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وحضر مراسم أداء القسم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين تميم السالم.
فيديو | أمام #خادم_الحرمين_الشريفين.. السفيران المعينان لدى #أوكرانيا و #الأوروغواي الشرقية يؤديان القسم #الإخبارية pic.twitter.com/7MJipYB54L
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2020
وفق “أخبار 24”.