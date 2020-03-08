“التجارة” تستدعي 2700 مركبة “تويوتا- بريوس” لخلل في قفل حزام الأمان

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، استدعاء عدد 2703 مركبات من طراز “تويوتا- بريوس”، من موديل 2016 إلى 2018.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء لوجود خلل في قفل حزام الأمان لمقعد السائق، قد يؤدي مع الاستخدام المتكرر إلى إبقاء التنبيهات المرئية والصوتية لربط الحزام مستمرة حتى بعد تثبيته بالشكل الصحيح.
ودعت المستهلكين إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع استدعاء، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
“التجارة” تعلن عن #استدعاء 2,703 مركبات
🚘 تويوتا “Prius”
🗓 2016 – 2018
🔻 لخلل في قفل حزام الأمان لمقعد السائق قد يؤدي مع الاستخدام المتكرر إلى إبقاء التنبيهات المرئية والصوتية لربط الحزام مستمرة حتى بعد تثبيته بالشكل الصحيح.
🔗 #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 pic.twitter.com/iO58Qq0kGc
— وزارة التجارة (@SaudiMCI) March 8, 2020
وفق “أخبار 24”.