نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التجارة” تستدعي 2700 مركبة “تويوتا- بريوس” لخلل في قفل حزام الأمان
08/03/2020   1:41 م

“التجارة” تستدعي 2700 مركبة “تويوتا- بريوس” لخلل في قفل حزام الأمان

+ = -
612

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، استدعاء عدد 2703 مركبات من طراز “تويوتا- بريوس”، من موديل 2016 إلى 2018.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء لوجود خلل في قفل حزام الأمان لمقعد السائق، قد يؤدي مع الاستخدام المتكرر إلى إبقاء التنبيهات المرئية والصوتية لربط الحزام مستمرة حتى بعد تثبيته بالشكل الصحيح.

ودعت المستهلكين إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع استدعاء، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تستدعي 2700 مركبة “تويوتا- بريوس” لخلل في قفل حزام الأمان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885091504.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.