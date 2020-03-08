كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن وجود مؤشرات أولية لحالة مطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضحت الأرصاد أن هذه الحالة يُتوقع أن تؤثر على مناطق شمال وغرب، ومن ثم وسط وشرق المملكة، وتعهدت بإصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة في حينه.
وتشير توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: القصيم والرياض وحائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والمدينة المنورة وأجزاء من منطقة الجوف.
وفق “أخبار 24”.