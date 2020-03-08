نائب وزير الصناعة: مهلة للمعامل والورش حتى نهاية العام لتصحيح أوضاعها.. وعقوبات مغلظة على المخالفين

أمهلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أصحاب المعامل والورش غير الملتزمة باشتراطات السلامة والجودة، فرصة حتى نهاية عام 2020 لتوفيق أوضاعها.
وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، وفقا لـ”الرياض” أن الوزارة ستبدأ في تطبيق الأنظمة على المخالفين مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن المعامل والورش قد تكون أحد أسباب المنتجات الرديئة وغير المطابقة، وهو ما تعمل الوزارة على تصحيحه، خاصة بعد أن أبدت الكثير من المصانع والورش رغبتها في تصحيح أوضاعها، بعد صدور الإعفاء عن المقابل المالي للمصانع.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على متابعة الممارسات الخاطئة، وتعتمد آليات الرقابة على مسارين، أولهما تشجيع المصانع المميزة للحصول على مزايا، والآخر يتمثل في فرض غرامات وعقوبات مشددة على المصانع غير الملتزمة بإجراءات الجودة والسلامة، من بينها الإغلاق والغرامات المالية.