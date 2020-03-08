“الموارد البشرية”: توطين أنشطة ومهن في هذه المناطق خلال العام الحالي

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنها بصدد إصدار قرارات توطين أنشطة ومهن في خمس مناطق خلال العام الجاري 2020.
وأوضحت الوزارة أن القرارات ستشمل مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والجوف، وتبوك، مبينةً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أنه تم تحديد هذه المناطق لكونها لم تصدر لها قرارات توطين في السابق.
وأبانت أنها تعمل على رفع نسب مشاركة المواطنين في منشآت القطاع الخاص تبعاً لاحتياجات كل منطقة وعدد الباحثين عن عمل فيها، لافتة إلى أن ذلك سيتم إما بالإحلال أو بتوفير فرص عمل جديدة بناء على نمو المنشآت وتوسعها.
وأشارت إلى أن إصدار قرارات التوطين المناطقية يتم بالتنسيق مع إمارات المناطق، وبناءً على دراسات شاملة للأنشطة والمهن المناسبة المتوفرة بها، ومؤهلات وتخصصات الباحثين عن عمل.
يذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارات توطين لثماني مناطق خلال الفترة الماضية، آخرها لمنطقة حائل حيث جرى قصر العمل على المواطنين والمواطنات في 7 أنشطة ومهن، وتراوحت نسب التوطين فيها بين 50- 100%.