من دون حمد الله.. هزيمتان و5 انتصارات

لقي فريق النصر الأول لكرة القدم، أمس، خسارته الثانية في سابع مباراة يخوضها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، منقوصًا من المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجمه.
وألحق الفيصلي بالنصر الخسارة بنتيجة “3ـ 2” خلال مباراة أمس، التي افتقد فيها الفريق الأصفر لهدافه الذي عزف عن مرافقة الفريق إلى المجمعة على خلفية أزمته مع الإدارة.
ومنذ قدومه إلى النصر في صيف 2018، غاب حمد الله عن فريقه أمام كل من أحد والفيصلي والاتفاق والتعاون في الموسم الماضي، فضلًا عن الفتح والتعاون والفيصلي مجددًا في الموسم الجاري. وفي غيابه، خسر العاصمي أمام التعاون في الموسم الماضي، علاوة على خسارة أمس أمام الفيصلي، بينما فاز بالمباريات الخمس الأخرى. وفق “المرصد”.