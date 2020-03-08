شاهد.. عادل التويجري عن لقطة “غوميز” : اللاعب أخطأ ولكن !

علق الناقد الرياضي عادل التويجري على لقطة رازافان مدرب الهلال وغوميز لاعب الفريق خلال مباراة الاتفاق والتي إنتهت بفوز الهلال بهدف دون رد، وشهدت نقاش حاد بين رازافان وجوميز في نهايتها.
وقال التويجري تعليقًا على هذه اللقطة : ماحدث خطأ كبير جدا من غوميز ولا يجب أن تتعامل مع المدرب بهذه الطريقة، ولكن حينما سئُل المدرب بعد المباراة وقال خلاف معين يحدث بين اللاعب والمدرب وإنتهى الموضوع، وهكذا تٌعالج المواضيع، ونفس اللقطة مع لاعب آخر من الاتفاق، يحدث هذا الأمر مافيه مشكلة ولكن أنا ضد هذا التصرف إجمالًا، وهذه اللقطة تختلف عن أزمة حمدالله هناك فيه غيابات. وفق “أخبار 24”.
#الدوري_مع_وليد | عادل التويجري عن لقطة “غوميز” : اللاعب أخطأ لكن شاهد الفرق بين ردة فعل رازفان وفيتوريا خلال المؤتمر الصحفي.#SBC pic.twitter.com/Jwpfg18fCv
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 7, 2020