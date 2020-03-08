قدامى الهلال: هذا ما نريده بالجولات المتبقية

وجه نجوم الهلال السابقين، رسائل مهمة للفريق عقب الفوز المهم والثمين على الاتفاق بهدف نظيف ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.
قال صالح النعيمة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:” مبروك الفوز وليست بغريبة على الهلال مواصلة الانتصارات، الاستمرار في الصدارة أمر جيد لا شك”.
وواصل: “ولكن الأهم في هذه المرحلة هو التركيز أكثر وبذل المزيد من الجهد ومواصلة العمل وعدم الالتفات للفارق النقطي مع المنافسين حتى الوصول للهدف المنشود”.
وغرد الحارس الأسطوري، محمد الدعيع عقب الفوز: “اللهم لك الحمد والشكر.. ألف ألف مبروك الفوز.. ثلاث نقاط مهمة نحو تحقيق الدوري”. وفق “كووورة”.
وواصل: “أحب أن أذكر اللاعبين بالفارق النقطي الموسم الماضي، ويجب لعب كل مباراة بالروح والحماس والتركيز يا أبطال آسيا وفالكم الدوري بإذن الله”.
من جانبه، كتب سعود الحماد لاعب الهلال السابق: “الحمد لله.. مبروك لجميع الزعماء الفوز، وحظ أوفر فارس الدهناء، والهلال يعوض غياب جمهوره من أجل سلامة الجميع بالحصول على أغلى ثلاث نقاط في الدوري وسعت الفارق إلى ثمان نقاط عن الوصيف”.