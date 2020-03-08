دوري محمد بن سلمان .. المعيوف عن خسارة النصر: لا نفكر في أحد

علّق الحارس عبدالله المعيوف، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، برأيه على خسارة نادي النصر من الفيصلي، اليوم السبت، بالجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان واتساع فارق النقاط لثماني نقاط.
وتحدث المعيوف للقنوات الرياضية السعودية بعد فوز الهلال على الاتفاق قائلًا: “بالنسبة لخسارة النصر واتساع فارق النقاط، الهلال لا يفكر في أي أحد، ولا يفكر إلا في نفسه وكل تفكيرنا في الملعب”.
وتابع المعيوف: “افتقدنا للجمهور ولكن هذا القرار لمصلحة الجميع، وأتمنى عودتهم قريبًا”.
وبدأ الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق، بضغط كبير من قبل الفريق الهلالي الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البيروفي أندري كاريلو بضربة رأسية متقنة بالدقيقة السابعة عشرة. وفق “المواطن”.
وأهدر بعدها اللاعب ياسر الشهراني فرصة إضافة الهدف الثاني للهلال بطريقة غريبة في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أهدر الفرنسي بافيتيمبي غوميز فرصة إضافة الهدف الثاني بعد عرضية متقنة من سالم الدوسري حيث أطاح بالكرة عاليًا.
وعاد غوميز وسجل هدفًا للهلال من تسلل، حيث ألغت تقنية الفيديو الهدف بسبب تسلل المهاجم الفرنسي.
وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 50 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 26 نقطة بالمركز الحادي عشر.