لاعبو النصر يرفضون «المكس زون» وفيتوريا يغيب

ألقت الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريق النصر مساء أمس (السبت) على يد الفيصلي بثلاثية في ختام الجولة الـ21 مـن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بظلالها على كل النصراويين، ولاسيما من جانب اللاعبين ورفضهم للحديث والتصريح في منطقة اللقاءات السريعة للقناة الناقلة المفروضة عليهم بعد نهاية المباراة، بالإضافة إلى غياب مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا عن الحضور إلى المؤتمر الصحفي على غير المعتاد مما يعني صعوبة الخسارة ووقعها على الفريق بأكمله.
في المقابل ظهر المشرف على الفريق عبدالرحمن الحلافي بعد نهاية المباراة في لقطة تلفزيونية وهو جالس على دكة الاحتياط في إشارة إلى عدم رضاه عن المستوى الفني للفريق ولا حتى النتيجة الكبيرة التي خسر معها الفريق وأبعدته كثيراً عن المنافسة على بطولة الدوري في ظل الفارق النقطي الكبير ما بينه وبين المتصدر الهلال، فيما تأكد غياب لاعب المحور البرازيلي بيتروس عن مباراة الفريق الأربعاء المقبل أمام الرائد ضمن الجولة الـ22 مـن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر إقامتها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وفق “الرياض”.