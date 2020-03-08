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أخبار محلية > مصادر: استدعاء مجموعة من الأشخاص بالشرقية لعزلهم بسبب “كورونا”
08/03/2020   8:29 ص

مصادر: استدعاء مجموعة من الأشخاص بالشرقية لعزلهم بسبب “كورونا”

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أفادت مصادر أن الجهات المعنية استدعت مجموعة من الأشخاص لوضعهم في العزل الصحي بالمنطقة الشرقية؛ لوجود شكوك حول إصابتهم بفيروس “كورونا” الجديد.

وقالت المصادر وفقاً لـ”اليوم”، إن عدداً من الأشخاص الذين جرى عزلهم بعد مخالطتهم للمصاب الأول بالفيروس خرجوا من فندق العزل عقب ثبوت سلامتهم.

ونوهت إلى أن الحالة الأولى والثانية اللتين تم اكتشافهما حالتهما مستقرة ولم تظهر عليهم أية تطورات في الأعراض، متوقعة خروج الحالة الأولى خلال الأسبوع القادم.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة افتتحت غرف للعزل بجميع المراكز الصحية في الشرقية، موضحةً أنه يتم إرسال العينات الخاصة بالحالات المشتبه فيها إلى المركز الوطني للوقاية من الأمراض بالرياض.

مصادر: استدعاء مجموعة من الأشخاص بالشرقية لعزلهم بسبب “كورونا”

أخبار محلية
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