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أخبار محلية > آخر تطورات قضية المُختطف نسيم حبتور.. ووالده يطلب إعادة التحليل خارج الدمام
08/03/2020   8:27 ص

آخر تطورات قضية المُختطف نسيم حبتور.. ووالده يطلب إعادة التحليل خارج الدمام

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أعلن محامي والد نسیم حبتور المُختطف من كورنیش الدمام قبل 27 عاماً، البدء في إجراءات قانونية جديدة بشأن القضية منها إدخال موكله في تحقيقات “خاطفة الدمام”.

وقال المحامي سعد بن شايع، إن موكله نوري حبتور طلب بأن يكون الفحص المقبل للبصمة الوراثیة “DNA” خارج الدمام، وكذلك إدخاله في سير التحقيقات مع المُتهمة بالخطف.

وكان أمیر الشرقیة سعود بن نايف قد وجّه بدراسة طلب نوري حبتور بشأن إعادة تحلیل البصمة الوراثیة “DNA ” لشاب رغم سلبية التحليل في المرة الأولى؛ وذلك بعدما رأي الأب وشماً على ظھر الشاب مطابقاً لوشم كان موجوداً على ظھر ابنه.وفق “أخبار 24”.

آخر تطورات قضية المُختطف نسيم حبتور.. ووالده يطلب إعادة التحليل خارج الدمام

أخبار محلية
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